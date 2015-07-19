حصاد محافظات مصر.. جنازة شعبية ومعاش شهرى لشهيد انفجار كوبرى السنترال بالفيوم.. ومقتل طفل عُمره 3 سنوات على أيدى زوجة عمه لخلافات بسبب حملها فى "بنت".. وحبس عامل فندق تحرش بسائحة ألمانية بسفاجا

>شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث لقى موظف مصرعه وأصيبت زوجته ونجله فى انهيار عقار بالإسكندرية، وأكد العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، استشهاد 3 من أبطال الجيش وإصابة 4 فى كمين بالشيخ زويد، كما وصل 4 مصابين لمستشفى العريش العام بعد إطلاق مجهولين النار، وسافر 154 مصرياً وليبياً وعاد 151 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة.

وصول 4 مصابين لمستشفى العريش العام بعد إطلاق مجهولين النار

> أعلن مصدر طبى بشمال سيناء عن وصول 4 مصابين لمستشفى العريش العام، وأوضح المصدر أن بين المصابين مواطنان أصيبا بطلقات نارية مجهولة المصدر ونقلا من منطقة الماسورة برفح. كما أصيبت طفلة بشظايا جراء انفجار برفح، ونقل اثنين من الأهالى اصيبا فى حادث سير على طريق وسط سيناء.

جنازة شعبية ومعاش شهرى لشهيد انفجار كوبرى السنترال بالفيوم

> قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم صرف مبلغ 5 آلاف جنيه من المحافظة لأسرة الفقيد عمار عبد المنعم محمود الذى راح ضحية الإرهاب الأسود، إثر انفجار قنبلة على كوبرى السنترال يوم الأربعاء الماضى. كما وافق محافظ الفيوم على الفور على طلب عم الفقيد بنقل أخوة الفقيد إلى مدارس قريبة من محل إقامتهم تيسيرا على الأسرة.

وأصدر توجيهات لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية دراسة إمكانية مساعدة الأسرة بصرف معاش شهرى لمواجهة الظروف المعيشية، كما أصدر محافظ الفيوم توجيهات بإقامة سرادق بمسجد عبد الله وهبى على نفقة المحافظة تكريما للفقيد وإقامة جنازة شعبية، مؤكدًا أن الإرهاب الأسود لن ينال من زعزعة الأمن والاستقرار والأمان بمصر.

يذكر أن الفقيد تعرض للإصابات الخطيرة نتيجة انفجار قنبلة نفذتها يد الإرهاب الأسود على كوبرى السنترال الأربعاء الماضى، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام والتى لفظ انفاسه الأخيرة بالعناية المركزة اليوم.

مقتل طفل 3 سنوات على أيدى زوجة عمه لخلافات بسبب حملها فى "بنت"

>شهدت قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة جريمة قتل بشعة هزت أركان المحافظة بأكملها، حيث تجردت سيدة من كل معانى المشاعر الإنسانية وقامت بقتل طفل 3 سنوات نجل شقيق زوجها لخلافات بينها وبين والدة الطفل وحمل المتهمة فى بنت .

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من الرائد ماجد الحبشى، رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، يفيد بقيام والد الطفل يوسف، البالغ من العمر 3 أعوام بتحرير محضر، أوائل الشهر الماضى، يفيد اختفاء نجله فى ظروف غامضة.

وعلى الفور وجه اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم محمد الطنيخى مفتش مباحث مركز شرطة أبو المطامير . وكشفت تحريات فريق أن الطفل قتل وألقيت جثته فى إحدى مصارف القرية، وتم العثور عليها فى حالة تحلل وتعفن رمى.

أضافت التحريات أن القاتل زوجة عم المجنى عليه، لأنها عاشت فى ضغينة تجاه والدة يوسف المقيمين فى بيت واحدة لخلافات أسرية بسيطة، وتبين أنها حامل فى شهرها الثامن، مما أدى إلى ازدياد حقدها على الطفل يوسف وأمه عقب علمها أنها ستلد أنثى. تمكن اليوم رجال المباحث من ضبط المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وأضافت أنها استغلت يوم الحادث خلو المسكن من باقى أفراد الأسرة وقامت بخنق الطفل وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة نومها حتى جاء الليل والجميع مشغولون فى البحث عن الطفل فحملت الجثة فوق سطوح المسكن ووضعتها داخل جوال بلاستيك ثم ألقت به على سقف حظيرة مواشى وسط قش الأرز وظلت الجثة كذلك لمدة شهر ثم قامت بحملها مرة أخرى وإلقائها بالمصرف المتاخم للمسكن إمعانًا فى عدم كشف أمرها وجارى عرض المتهمة على النيابة.

مصرع موظف وإصابة زوجته ونجله فى انهيار عقار بالإسكندرية

>لقى موظف مصرعه وأصيبت زوجته ونجله فى انهيار جزء من العقار الكائن شارع الرند - غيط العنب غرب الإسكندرية. وتبين لقوات الأمن أن العقار محل البلاغ مساحته 100 متر تقريبا "بناء قديم" ملك ورثة "خميس ا م" مكون من طابق أرضى وطابقين علويين بكل طابق شقتين "خاليتين من السكان" وتبين انهيار شرفة الطابق الثانى بالعقار.

أسفر الانهيار عن وفاة "محمد ا ح" 42 سنة موظف بشركة بترومنت للكيماويات وإصابة كل من زوجته "تهانى م م" سن 31 ربة منزل، ونجلتهما "سلمى م ا" 4 سنوات مقيمون دائرة القسم "بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم "تصادف مرورهم أسفل العقار".

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى الطلبة وخرجا عقب تلقيهما العلاج، تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المارة والعقار محل البلاغ والعقارات المجاورة، وتحرر المحضر إدارى كرموز، وجار العرض على النيابة.

حبس عامل فندق تحرش بسائحة ألمانية داخل دورات المياه بسفاجا

>أمرت نيابة سفاجا بالبحر الأحمر، بمعرفة المستشار وليد هارون، مدير نيابة سفاجا، بحبس عامل فى أحد الفنادق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بسائحة ألمانية الجنسية، عقب اقتحام دورة المياه عليها.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تقدمت سائحة ألمانية الجنسية، بالغة من العمر 21 عاماً، ببلاغ العقيد علاء صابر رئيس مباحث شرطة السياحة بمدينة سفاجا، تتهم فيه "شريف.م.ن" 25 سنة، عامل بقسم الإشراف الداخلى بفندق شهير بمدينة سفاجا، باقتحام دورة المياه عليها، واحتضانها من الخلف، ولامس مناطق حساسة بجسدها. وبمواجهة العامل بالواقعة، اعترف بفعلته، وتحرر المحضر رقم المحضر 2108 جنح سفاجا لسنة 2015، وتولت النيابة التحقيق.

سفر 154 مصريا وليبيا وعودة 151 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

> أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 151 إلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 مصريا و139 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 151 مصريا وليبيا بينهم 111 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و40 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية وحتى الآن إلى 64 ألفا و321 مصريا.

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