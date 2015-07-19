950 شابا وفتاة استفادوا من 15 ندوة للتوعية بمخاطر التدخين بكفر الشيخ

قال محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتعاون مع رابطة مكافحة الإدمان والتعاطى أقامت 15 ندوة وحملة توعية بمخاطر التدخين والإدمان، استفاد من اللقاءات 950 شابا وفتاة من مراكز الشباب المشاركة .

وأضاف أن مراكز الشباب التى أقيمت بها الندوات "الطافية، إسحاق، متبول، محلة القصب، أريمون، العجوزين، شباس الشهداء، سنهور، مدينة سيدى سالم، القصابى، مدينة الرياض، سيدى غازى، المنشأة الكبرى، الحلافى الكبرى.

وقال على الراعى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، قام بتدريب الشباب والفتيات مدربين من شباب كفر الشيخ المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وهم إيمان عواد، محمد الحداد، أحمد عتمان، أحمد الرميلى ، على محمد على، يارا عبد القوى ــ حمدى حجازى، محمد علام ، مهند تاج الدين مشيراَ أن اللقاءات أقيمت برعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالقاهرة .

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