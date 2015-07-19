إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز مغاغة بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطاراً، من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بحدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية العباسية بمركز مغاغة.

وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين مرزوق ب 22، طالب، مصاب بطلق نارى، وعلى، مصاب بطلق نارى، ومحمود ب 21 سنة طالب مصاب بطلق خرطوش بالذراع اليمنى طرف أول، وشعبان ع ،25 سنة ،عامل وأيمن س 34 سنة عامل ،وأحمد م ،27 سنة ،عامل وبحوزتهم 3 قطع سلاح نارى، وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر عن الواقعة وجارى العرض على النيابة.