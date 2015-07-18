الأردن يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف سوقا شعبية بالعراق

أدان الأردن، مساء اليوم السبت، وبشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف سوقا شعبية فى محافظة ديالى العراقية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وجدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، تضامن الأردن مع الحكومة والشعب العراقى فى مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذى يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق.

وأكد المومنى على موقف الأردن الحازم والثابت فى رفض استهداف المدنيين الأبرياء وكافة أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها، مشددا على أن الإرهابيين والمتطرفين يستبيحون الأرواح والممتلكات ولا يراعون أية حرمة للدين والإنسانية وذلك يستوجب مجابهة فكرهم المتطرف وعنفهم الأعمى.

وقدم وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية التعازى لحكومة العراق وللشعب العراقى ولأسر الضحايا، فيما أعرب عن تمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

فيما أدانت الولايات المتحدة الهجوم الأخير على سوق مزدحمة تقع بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، ووصفته بأنه هجوم "غادر".

وسقط 120 قتيلا على الأقل جراء الهجوم الذى وقع أمس الجمعة ويعد الأسوأ من نوعه خلال العام الجارى كما جرح فى الهجوم حوالى 130 شخصا آخرين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى اليوم السبت أن الهجوم يمثل نموذجا مؤلما آخر للأعمال الشنيعة التى يقوم بها تنظيم الدولة ضد الشعب العراقى.

أضاف برايس أن الولايات المتحدة سوف تعمل بالتعاون مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى ومع قوات الأمن العراقية والمجتمع الدولى من أجل تدمير هذا التنظيم الإرهابى.

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