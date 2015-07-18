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رسميا .. بارتوميو يكتسح لابورتا ويفوز بمقعد رئاسة برشلونة

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رسميا .. بارتوميو يكتسح لابورتا ويفوز بمقعد رئاسة برشلونة رسميا .. بارتوميو يكتسح لابورتا ويفوز بمقعد رئاسة برشلونة

فاز جوسيب ماريا بارتوميو بمقعد رئاسة نادي برشلونة في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت وذلك بفارق كبير عن منافسه والرئيس السابق خوان لابورتا.

وتنافس بارتوميو ولابورتا على معقد رئاسة النادي الكتالوني بجوار أوجستي بينديتو، وتوني فريشا.

ونجح بارتوميو في التغلب على لابورتا الذي تولى رئاسة النادي في الفترة بين عامي 2003 و2010 والذي شهد الحقبة الذهبية للبلوجرانا تحت قيادة بيب جوارديولا، ليكون رئيسا للنادي لست سنوات.

وتفوق بارتوميو بنسبة 55 مقابل 34 للابورتا ثم بينديتو الذي حصل على 8 % وأخيرا فريشا بـ3 %.

يذكر أن بارتوميو تولى رئاسة برشلونة بشكل مؤقت منذ يناير 2014 بعد استقالة ساندرو روسيل، واستقال مع نهاية الموسم عقب الفوز بالثلاثية التاريخية ليترشح للانتخابات.

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