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وزير الاتصالات: تخفيض أسعار الإنترنت بداية لمرحلة جديدة

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وزير الاتصالات: تخفيض أسعار الإنترنت بداية لمرحلة جديدة وزير الاتصالات: تخفيض أسعار الإنترنت بداية لمرحلة جديدة

خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان تخفيض الإنترنت بداية لمرحلة جديدة، وخطوة مهمة جدا لاتاحة الإنترنت لجميع المواطنين وتقديم أسعار مناسبة للجميع.

وأضاف نجم، تمت الموافقة على تخفيض الأسعار مع بعض الشركات قبل العيد وخلال الأسابيع القادمة سيتم الاتفاق مع باقي الشركات مع مراعاة تحسن مستوى الخدمة ومضاعفة السرعة، وستعلن أسعار خدمات الإنترنت الجديدة.

وأشار وزير الاتصالات خلال الأسابيع القادمة العرض سيتاح للجميع ليس المشتركين الجدد فقط بالإضافة لعروض جديدة، ودورنا كجهاز قومي مراقبة هذه الخدمة لكي يحصل المواطن على خدمة جيدة.

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