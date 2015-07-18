اختطاف شاب قبطى من سوهاج فى ليبيا على يد متطرفين

أعلن مقربون من المواطن "بخيت ناجح افرنك عبيد" مواليد 1994 ومسيحى الديانة، من محافظة سوهاج عن اختطافه من قبل مجموعة متطرفة بدولة ليبيا، حيث يعمل هناك وذلك بولاية برقة. ويقيم بناحية قرية كوم بدار دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

فيما رفض أهلية الشاب المختطف التعليق من قريب أو بعيد عن الواقعة أو الإدلاء بأى معلومات عنه وعن تاريخ سفره إلى ليبيا أو حتى عن طبيعة العمل الذى يقوم به هناك وهل هو متزوج من عدمه.

وأشار أحد المقربين من عائلة الشاب أن هناك عملية مفاوضات تتم الآن لإطلاق صراح الشاب مقابل دفع فديه مالية.

وعلى جانب آخر أشار مصدر أمنى مسئول بسوهاج أننا لم نتلق أى معلومات أو بيانات حول الشاب المزمع اختطافه من قبل مجموعة متطرفة بليبيا.

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