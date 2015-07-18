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المتحدث العسكرى: استشهاد 3 من أبطال الجيش وإصابة 4 فى كمين بالشيخ زويد

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المتحدث العسكرى: استشهاد 3 من أبطال الجيش وإصابة 4 فى كمين بالشيخ زويد المتحدث العسكرى: استشهاد 3 من أبطال الجيش وإصابة 4 فى كمين بالشيخ زويد
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ، إن عناصر القوات المسلحة المدعومة بغطاء جوى واصلت استهداف عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية بمناطق (المهدية - التومة - الزوارعة) مما أسفر عن تدمير سيارتين (كروز دفع رباعى - تيلاندى) ومقتل العناصر الإرهابية التى كانت بداخلها وذلك بمنطقة الحمدين جنوب الزوارعة.

وأضاف المتحدث العسكرى: "استشهد (3) من أبطال القوات المسلحة البواسل وأصيب (4) أبطال آخرين إثر سقوط قذيفة عشوائية فى محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد،
>ويواصل رجال القوات المسلحة أعمال الإستهداف والمطاردة للعناصر الإرهابية بمنطقة الشيخ زويد".


>مصدر عسكرى: استشهاد 3وإصابة 4من قوات الجيش فى هجوم على كمين بالشيخ زويد

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