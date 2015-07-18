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مسلحون يهاجمون دورية لـقوات يوناميد لحفظ السلام بشمال دارفور

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مسلحون يهاجمون دورية لـقوات يوناميد لحفظ السلام بشمال دارفور مسلحون يهاجمون دورية لـقوات يوناميد لحفظ السلام بشمال دارفور
نقلت اليوم السبت صحيفة الراكوبة السودانية الالكترونية عن قوات حفظ السلام في دارفور "يوناميد" قولها إنها صدت هجوما من جانب مسلحين على دورية للبعثة على بعد 18 كلم شمال غرب مدينة كتم بولاية شمال دارفور يذكر أنه دائما ما تتعرض قوات يوناميد لهجمات من جانب أفراد عصابات خارجة على القانون في دارفور بغرض اختطاف عناصرها للحصول على فدية مالية أو نهب سيارات البعثة.

وأكدت البعثة في تعميم نقلته الصحيفة الالكترونية اليوم أن مسلحين بستقلون سيارة دفع رباعي محملة بمدفع فتحوا النيران، الأربعاء الماضي، على دورية ليوناميد بين قريتي "بوا" و"تورمس" على بعد 18 كلم إلى الشمال الغربي من مقر البعثة في مدينة كتم.

وأوضح التعميم أن فريق الدورية الذي تعرض للهجوم كان يتكون من 39 من أفراد حفظ السلام كانوا في طريقهم إلى مقر البعثة في بلدة كتم بعد ان رافقوا قافلة لبرنامج الأغذية العالمى .

وأفادت البعثة أن قوات يوناميد ردت على المهاجمين، الذين لاذوا بالفرار دون أن تسجل البعثة أي أضرار بين موظفي يوناميد أو الممتلكات.

وذكرت يوناميد أنها أبلغت سلطات المحلية بالحادثة مشيرة إلى أنها لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدة للجهات الفاعلة الإنسانية في جميع أنحاء دارفور، وفقا" للتفويض المكلفة به من مجلس الامن.
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مصر 365

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