مقاتل ألمانى سابق فى "داعش" : التنظيم لا يمت للإسلام بصلة

وصف مقاتل ألمانى سابق فى صفوف "داعش" التنظيم بأنه "لا يمت للإسلام بصلة"، مضيفا أن "السجون فى ألمانيا أفضل من الحرية فى سوريا".

وسرد المقاتل الداعشى السابق، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "تليجراف" البريطانية، تفاصيل لما وصفها بـ"فظائع ارتكبها التنظيم الإرهابي"، محذرا المجندين المحتملين من أن هذا التنظيم "ليس له علاقة بالإسلام".

وأوضحت الصحيفة، فى نسختها الإلكترونية اليوم السبت، أن المقاتل الألمانى السابق يبلغ من العمر 26 عاما، وعرفته فقط باسم "إبراهيم ب" مراعاة لقوانين الخصوصية الألمانية، مشيرة إلى أنه روى تجربته كمقاتل فى صفوف داعش فى مقابلة "غير عادية" قبل أن يمثل أمام المحكمة فى أغسطس المقبل بتهمة "انتمائه لمنظمة إرهابية".

وخلال المقابلة التى جرت فى سجن ألمانى، وصف إبراهيم كيف تم تجنيده فى مسجد فى فولفسبورج بشمال ألمانيا، حيث قال إنه كان يمر بأوقات صعبة فى المدرسة وانفصل مؤخرا عن مخطوبته.

>وأضاف "اذا كنت قد جندت من جانب عصابة الروك فى جامايكا أو جحيم الملائكة فى أمريكا أو أى شيء من هذا القبيل، كنت ساستطيع التكيف معهم.. لقد تعثرت وسقطت فى الأيدى الخاطئة".

وقال إبراهيم أن الشخص الذى قام بتجنيده كان يسأله "كيف يمكنك أن تنام بسلام وفى دفء، بينما يتضور الشباب المسلمون جوعا أو تغتصب نساؤهم؟ وماذا سيحدث لك، عندما تموت فى أوروبا وليس فى مدينة إسلامية؟.. عندما تموت فى أوروبا، ستذهب إلى الجحيم".

وأوضح أنه سافر إلى تركيا مع صديق فى 28 مايو 2014 قبل عبور الحدود إلى سوريا، وقد سجن فى البداية خشية أن يكون جاسوسا، إلى أن هب الشخص الذى جنده لمساعدته.

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