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رئيس الأركان الأمريكى يصل إلى العراق فى زيارة مفاجئة

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رئيس الأركان الأمريكى يصل إلى العراق فى زيارة مفاجئة رئيس الأركان الأمريكى يصل إلى العراق فى زيارة مفاجئة
وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسى مساء اليوم السبت إلى العاصمة العراقية بغداد.

و ذكر موقع " شفق نيوز " الاخبارى الالكترونى العراقى أن وصول ديمبسى إلى العراق كان مفاجئا ولم يتم الاعلان عنه من قبل.

وتأتى هذه الزيارة بعد ايام من بدء القوات الامنية المدعومة بمقاتلين من الحشد الشعبى والعشائر عمليات تحرير محافظة الانبار من سيطرة تنظيم داعش الارهاب كما تأتى بعد يوم واحد من حادث انفجار سيارة مفخخة فى حى خان بنى سعد بمدينة ديالى والذى أودى بحياة 120 قتيلا واصابة 140 آخرين.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت عن شن طيران الجيش العراقى ضربة استهدف فيها مقرا لداعش قرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت الوزارة فى بيان لها نقله موقع شفق نيوز الاخبارى الالكترونى العراقى أن ضربة نوعية لطيران الجيش العراقى على مقر قيادة وسيطرة وتجمع مسلحى تنظيم داعش الإرهابى غرب الموصل اسفرت عن قتل العشرات منهم وتدمير مقر القيادة والسيطرة.

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