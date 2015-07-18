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بالصور …قرية انشاص البصل بالشرقية تغرق في مياه الصرف

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الاهالي يبحثون عن طريق وسط مياة الصرف بالقرية

الاهالي يبحثون عن طريق وسط مياة الصرف بالقرية

تشهد قرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حالة من تدني الخدمة الحومية من المرافق الخدمية والمحلية، وسط غضب من الأهالي.

وأكد الاهالي، تدني مستوى الخدمة في ظل غياب تام من المسئولين، إذ تعاني القرية من مشاكل الصرف الصحي بعد غرق شوارعها منذ بداية شهر رمضان الكريم وحتى ثاني أيام عيد الفطر المبارك دون أي تدخل من المسئولين.

ووتظهر في الصور المرفقه شوارع القرية وهى غارقًة تمامًا وسط برك من مياه الصرف الصحي، وعجز الأهالي في التواصل مع المسئولين، أو العاملين بالمحليات، لإصلاح أعطال الصرف الصحي بالبالوعات، مما اضطر الأهالي للعمل على إصلاحها بأنفسهم، فقام أحدهم بالنزول داخل إحدى البالوعات لإصلاحها كما يظهر ايضا في الصور.

 

 

 

 

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