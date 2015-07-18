نقل بيليه لمستشفى في ساو باولو

(إفي): أكدت مصادر طبية اليوم نقل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى مستشفى في ساو باولو دون أن توضح طبيعة حالته.

وأكد متحدثون باسم مستشفى اسرائيليتا البرت أينشتاين دخول اللاعب السابق للعلاج بها،

مشيرين إلى أنه ليس مصرحا لهم بتحديد أسباب أو موعد نقله للمركز الصحي.

ولكن مصادر بموقع (جلوبوسبورت) أشارت إلى أن بيليه في المستشفى منذ الثلاثاء الماضي وأن حالته ليست خطرة.

وكان بيليه قد دخل نفس المستشفى في مايو/آيار الماضي حيث خضع لجراحة بسبب تضخم في البروستاتا.

وذكر الاطباء حينها أن الورم الذي تم اكتشافه "حميد" وأنه لم تكن هناك أورام خبيثة وأن المشكلة في البروستاتا كانت تؤدي لاحتجاز البول".