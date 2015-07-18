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إيفرتون يهاجم تشيلسي بسبب ستونز.. ومورينيو يرد

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إيفرتون يهاجم تشيلسي بسبب ستونز.. ومورينيو يرد إيفرتون يهاجم تشيلسي بسبب ستونز.. ومورينيو يرد

هاجم إيفرتون إدارة تشيلسي لإعلانها بوضوح رغبتها في ضم لاعب تحت التعاقد مع ناديه وهو المدافع الشاب جون ستونز.

تشيلسي أعلن أنه تقدم بعرض رسمي لضم جون ستونز من إيفرتون، ما أثار حفيظة روبرتو مارتينيز المدير الفني للفريق الأخير.

وقال مارتينيز مدرب إيفرتون: "في نادينا نحن لا نتحدث عن لاعبين يلعبون لفرق أخرى".

وتابع "لا أفهم كيف يتحدث تشيلسي عن لاعب مرتبط بعقد مع إيفرتون".

وأردف "على كل حال رفضنا العرض. ستونز لاعب إيفرتون، ثم نقطة".

مورينيو يرد

من جانبه رد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي، مفصحا "نحن نريد المدافع؟ هذا حقيقي وقد أعلناه".

وأردف "فلنتمتع بالوضوح. إيفرتون قالوا إنهم رفضوا عرضا، لكنهم لم يقولوا إنهم يرفضون الفكرة".

وأكمل "رفض إيفرتون عرضنا الأول، سنقدم عرضا ثانيا، وربما ثالثا. في كل مرة ربما نرفع العرض 1 جنيه استرليني أو 10 لا أعلم، لكننا نعلم أننا نسعى لضم اللاعب".

وأوضح "نرغب في ضم المدافع حتى يتعلم من جون تيري ومن جاري كاهيل وكورت زوما. نفكر في 10 سنوات مقبلة".

وأتم "قالوا لنا قديما لن تفوزوا بالدوري حين يرحل لامبارد وقد فعلناها، نحن نفكر في المستقبل دوما لهذا نريد مدافعا في الـ21 من عمره. نريد ستونز لأننا نتابعه منذ فترة طويلة".

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