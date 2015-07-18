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دراسة: الطفل الأكبر أكثر ذكاء من أشقائه الأصغر

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دراسة: الطفل الأكبر أكثر ذكاء من أشقائه الأصغر دراسة: الطفل الأكبر أكثر ذكاء من أشقائه الأصغر
نتائج جديدة ومثير كشفت عنها أحدث دراسة علمية، حيث أفادت أن الطفل الأكبر أو "البكر" يكون ذكائه أعلى من الأشقاء الأصغر سناً.

وأظهرت الدراسة أن الطفل البكر يتميز بذكائه المرتفع، وفقاً لتحليل جامعة إلينوى لما يقرب من 400000 طالب فى المدارس الثانوية الأمريكية.
>وأوضح الباحثون أن الأطفال البكر هم أيضا أقل عرضة للانفتاح على العالم الخارجى، وأقل قلقاً من أولئك الأشقاء الذين يولدون بعدهم فى وقت لاحق.

ووجد الباحثون فى مجمل أبحاثهم أن الطفل البكر لديه مستوى ذكاء “IQ” أعلى من شقيقه الأصغر بحوالى 2.3 نقطة.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تدعم النظرية القائلة بأن الأداء المدرسى والذكاء العلمى والإجتماعى ينخفض مع كثرة الولادة.

وأضاف الباحثون أن الآباء يكونون أكثر تركيزاً على الأداء الأكاديمى للطفل الأول، كما أنهم يفرضون قواعد صارمة وعقوبات، لكنهم يكونوا أكثر استرخاء مع ثانى وثالث طفل، بسبب إرهاقهم وانخفاض السيطرة على سلوك أبنائهم.
>وقد نشرت الدراسة عبر صحيفة “Newyork Daily News”، الأمريكي، وذلك فى السابع عشر من شهر يوليو الجاري.

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