مفاجأة.. مرض الشلل الرعاش يمكن علاجه بالأدوية المضادة للملاريا

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت أن الأدوية المضادة للملاريا يمكنها وقف وعلاج مرض الشلل الرعاش المرتبط بتقدم العمر.

وهناك ما يقدر بحوالى 10 ملايين شخص فى العالم مصابون بمرض الشلل الرعاش المتقدم، وهو اضطراب عصبى يحدث فى الغالب بعد منتصف العمر، حيث يفقد الشخص تدريجيا قدرته على السيطرة على تحركاته ويجد صعوبة متزايدة فى المشى، والحديث والاعتناء بنفسه.

وأوضح الباحثون أن مرض باركنسون "الشلل الرعاش" يعطل خلايا الدماغ التى تؤدى إلى إطلاق الموصل العصبى الهام الذى يسيطر على الحركة ويسمى "الدوبامين"، ثم يحدث تدهور للخلايا تدريجياً ثم تموت.

ووجد الباحثون أن هناك اثنين من الأدوية المضادة للملاريا يسميان بـ"الكلوروكين" و"الأمودياكين"، يحميان جزئ “Nurr1” من التلف وذلك لحماية المخ التلف ووقف تقدم مرض الشلل الرعاش.

وأضاف الباحثون أن هذه العلاجات تعالج أعراض مريض باركنسون، مثل تحسين وظائف الحركة فى المراحل المبكرة من المرض، وقد تبطئ تقدم المرض.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى السابع عشر من شهر يوليو الجارى.