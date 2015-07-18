5 فوائد للطماطم وعصيرها أهمها الوقاية من الجلطات

عرفت الطماطم فى الكثير من الدول الغربية، وزرعت فى الأردن كأول دولة عربية وأطلق عليها أهل الشام "البندورة"، وتعد الصين وأمريكا والهند من أكثر بلدان العالم إنتاجا لها .

وأجريت العديد من الدراسات على الطماطم التى أثبتت فوائدها العديدة على صحة الإنسان، وأكد ذلك الدكتور محمد حلمى إستشارى السمنة والنحافة، أن الطماطم دخلت المطبخ العربى بعد الاستعمار البريطانى، وأثبت فوائدها على صحة الإنسان، سواء كان من خلال تناولها كنوع من الخضراوات أو عصير.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة أهم الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان من تناول الطماطم أو عصيرها، ومنها:

>1- تحد من الإصابة بالإمساك، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

>2- تنظم نسبة السكر فى الدم.

>3- تحافظ على صحة القلب.

>4- تخلصك من الوزن الزائد .

>5- تساعد على الحد من الإصابة بالجلطات.