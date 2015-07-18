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انتظام حركة المرور بعد إخماد حريق سيارة ملاكى بطريق الإسماعيلية الصحراوى

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انتظام حركة المرور بعد إخماد حريق سيارة ملاكى بطريق الإسماعيلية الصحراوى انتظام حركة المرور بعد إخماد حريق سيارة ملاكى بطريق الإسماعيلية الصحراوى
انتظمت حركة المرور أمام العديد من السيارات أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، بعدما تم إطفاء السيارة المشتعلة بالقرب من نزلة الطريق الدائرى، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من مناطق الإسماعيلية وفى طريقه إلى القاهرة وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى سيارة ملاكى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من مبنى قيادة الإسماعيلية، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة الحماية المدنية الحماية المدينة، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت عملية إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

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