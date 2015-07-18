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أهالى مريض يغلقون مستشفى منية النصر العام لمقابلة وزير الداخلية

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أهالى مريض يغلقون مستشفى منية النصر العام لمقابلة وزير الداخلية أهالى مريض يغلقون مستشفى منية النصر العام لمقابلة وزير الداخلية
أغلق العشرات من أهالى مصاب بمدينة منية النصر المستشفى العام بالمدينة والاستقبال ومنع دخول الأطباء والمرضى للمطالبة بمقابلة وزير الداخلية.

تلقى اللواء السعيد عمارة مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية إخطارا من الرائد أحمد الشربينى رئيس مباحث مركز منية النصر بوصول شاب مصاب بطلقات خرطوش، وعلى الفور قام الأطباء باستخراج الطلقات وتقديم العلاج اللازم للمصاب.

وفوجئت إدارة المستشفى بقيام الأهالى بغلق المستشفى والاستقبال ومنع دخول الأطباء والمرضى لمباشرة عملهم، وذلك اعتراضا منهم على قيام الجانى بضرب المجنى عليه مرة ثانية بنفس السلاح وقيام النيابة بإخلاء سبيله دون اتخاذ أى إجراءات دون معاقبته أو حبسه، وطالب الأهالى مقابلة وزير الداخلية.

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مصر 365