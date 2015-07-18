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أمن القاهرة يحيل 52 متهما في وقائع تحرش للنيابة العامة

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أمن القاهرة يحيل 52 متهما في وقائع تحرش للنيابة العامة أمن القاهرة يحيل 52 متهما في وقائع تحرش للنيابة العامة

ارشيفية تحرش

أمر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بإحالة 52 من المقبوض عليهم في وقائع تحرش بثانى أيام عيد الفطر المبارك، إلى النيابات المختصة لتولى التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة برئاسة اللواء إيهاب مخلوف شنت حملات أمنية للاطمئنان على سير العمل الأمني داخل الحدائق والمتنزهات والميادين التي تشهد ازدحاما، والتي أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط 52 حالة تحرش لفظي بينها 3 “جسدى” بمناطق متفرقة بالعاصمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة.

الجدير بالذكر أن ضباط الإدارة تمكنوا من ضبط 29 متهما في وقائع تحرش في أول أيام عيد الفطر، وتمت إحالتهم للنيابة، وثانى يوم 52، ليرتفع عدد المقبوض عليهم خلال يومى العيد إلى 81 شخصا.

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