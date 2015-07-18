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روحاني: الاتفاق «النووي» يقودنا لتوثيق العلاقات مع الجيران وخاصًة قطر

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روحاني: الاتفاق «النووي» يقودنا لتوثيق العلاقات مع الجيران وخاصًة قطر روحاني: الاتفاق «النووي» يقودنا لتوثيق العلاقات مع الجيران وخاصًة قطر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والغرب بشأن برنامج طهران النووي سوف يؤدي إلى ” توثيق العلاقات بين إيران وجيرانها، خاصة قطر”.

وقال «روحاني» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»،” إن أمير قطر رحب باتفاق إيران وتمنى عيدًا مباركًا خلال اتصال هاتفي”. وأضاف ” لا شك أن الاتفاق سوف يقود إيران إلى علاقات أوثق مع الجيران، وخاصة قطر”.

ووقعت إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، اتفاقًا الأسبوع الماضي يقضي بالحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

أ ش أ

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