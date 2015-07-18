الصحة: تطرح عقار «دكلانزا» لعلاج فيروس سى أول أغسطس المقبل

أكد رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة الدكتور وحيد دوس، أنه سيتم طرح عقار «دكلانزا» بمراكز الكبد على مستوى الجمهورية كعلاج فعال للنوع الجينى الرابع لفيروس سى بسعر 1315 جنيهًا أول أغسطس المقبل.

وقال «دوس» – في تصريح-، إن عقار دكلانزا يتم تناوله مع عقار «سوفالدي»، لمدة 3 أشهر، مضيفًا: أنه العقار الثالث الذى يتوافر في مصر لعلاج فيروس سى بعد سوفالدي، و أوليسيو.

يؤخذ الدواء بالفم ويعمل على إحباط إنزيم من إنزيمات التكاثر وهو «الهيلى كيس» مع سوفالدي الذى يعتبر العمود الفقرى لعلاج فيروس سى بجرعة 100 ملجم، وصالح لجميع الأنواع الجينية للفيروس.

وأشار دوس، إلى أن عقار دكلانزا، يحقق نسب شفاء تقترب من الـ100% للنوع الجينى الرابع. وتابع أن عقار دكلانزا مع سوفالدى، يدخلان ضمن البروتكولات المتعارف عليها فى علاج النوع الجينى الرابع، بالإضافة إلى بروتكولات العلاج الأخرى مثل العلاج الثلاثي، الذى يؤخذ في مراكز العلاج، أو العلاج الثنائى من سوفالدى.