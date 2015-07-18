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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى

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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مساء اليوم بزيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولى فى لفتة إنسانية، حيث اطمأن بنفسه على جميع الحالات الموجودة واستعرض التقارير الطبية لهم، حيث تفقد 6 حالات بالرعاية المركزة، و12 حالة عادية أخرى، واستعرض موقفهم العلاجى والمالى، من الأطباء المشرفين، وقام بحل بعض المشكلات المتعلقة بفواتير العلاج، لبعض الحالات الفقيرة، والتى لا تمتلك تأمينا صحيا.

كما قام بتهنئتهم بالعيد ودعى لهم بالشفاء العاجل، وقام بعض المرضى بشكرالمحافظ لإدارة المستشفى والأطباء لحسن تعاملهم مع المرضى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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