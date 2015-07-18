منسق حفل افتتاح قناة السويس: توجيه الدعوات للمواطنين عبر دواوين المحافظات

أعلن اللواء بحرى إيهاب البنان، مستشار رئيس هيئة قناة السويس والمنسق العام لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى بيان صحفى، أنه يتم العمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من الترتيبات للحفل الختامى الأسطورى والذى من المقرر عقده يوم السادس من أغسطس القادم، حيث سيشهد حضور لفيف من ملوك ورؤساء الدول وعدد من كبار الشخصيات العامة والفنانين.

وأكد البنان بعدم صحة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بقيام أحد الجهات بتولى جمع مبالغ مادية من المواطنين لقاء ترتيب حضورهم لحفل قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن ترتيب حضور المواطنين سيتم بتوجيه الدعوات إليهم من الدواوين العامة للمحافظات على مستوى الجمهورية، محذرا المواطنين بعدم لتعامل ماديا مع أى جهة تدعى عكس ذلك، مؤكدا على حرص هيئة قناة السويس على مصلحة المواطنين.