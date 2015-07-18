أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الدفاع الأمريكى يبدأ جولة في الشرق الأوسط غدًا واسرائيل أولى محطاته

Google+ Print
وزير الدفاع الأمريكى يبدأ جولة في الشرق الأوسط غدًا واسرائيل أولى محطاته وزير الدفاع الأمريكى يبدأ جولة في الشرق الأوسط غدًا واسرائيل أولى محطاته

أشتون كارتر- وزير الدفاع الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، سيبدأ غدًا الأحد، جولة في الشرق الاوسط تشمل اسرائيل والمملكة العربية والأردن.

وأفادت – وكالة انباء الشرق الأوسط- في بيان صدر عن البنتاجون، أن كارتر سيبحث مع المسئولين الاسرائيليين في أولى محطات الجولة سبل تعزيز الجهود الحالية لمواجهة بعض التحديات الأمنية الملحة بما في ذلك التصدي للأنشطة الإيرانية المثيرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة والحد من الهجمات الإرهابية.

وأشار البيان، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي سيتوجه بعد ذلك إلى جدة حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع كبار المسئولين السعوديين. كما سيبحث كارتر في الأردن جهود التحالف الدولي الحالية لمواجهة تنظيم «داعش».

وقال بيان وزارة الدفاع الامريكية إن كارتر سيلتقي خلال زيارته إلى الأردن مع عدد من قادة الدول العسكريين وكبار المسئولين العسكريين الأردنيين لبحث التطورات الأقليمية والجهود الحالية للقضاء على تنظيم داعش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل