وزير الدفاع الأمريكى يبدأ جولة في الشرق الأوسط غدًا واسرائيل أولى محطاته

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، سيبدأ غدًا الأحد، جولة في الشرق الاوسط تشمل اسرائيل والمملكة العربية السعودية والأردن.

وأفادت – وكالة انباء الشرق الأوسط- في بيان صدر عن البنتاجون، أن كارتر سيبحث مع المسئولين الاسرائيليين في أولى محطات الجولة سبل تعزيز الجهود الحالية لمواجهة بعض التحديات الأمنية الملحة بما في ذلك التصدي للأنشطة الإيرانية المثيرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة والحد من الهجمات الإرهابية.

وأشار البيان، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي سيتوجه بعد ذلك إلى جدة حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع كبار المسئولين السعوديين. كما سيبحث كارتر في الأردن جهود التحالف الدولي الحالية لمواجهة تنظيم «داعش».

وقال بيان وزارة الدفاع الامريكية إن كارتر سيلتقي خلال زيارته إلى الأردن مع عدد من قادة الدول العسكريين وكبار المسئولين العسكريين الأردنيين لبحث التطورات الأقليمية والجهود الحالية للقضاء على تنظيم داعش.