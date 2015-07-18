بالفيديو.. مصر تكتسح أوغندا «4-0» بذهاب الدور الثالث لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

اكتسح منتخب مصر الأوليمبي نظيره الأوغندي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب، مساء السبت.

واستضاف المنتخب المصري منافسه الأوغندي في إطار ذهاب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

بدأ المنتخب الأوغندي المباراة بشكل هجومي وتصويبات قوية على مرمى منتخب مصر الأولمبي.

وفي الدقيقة 8 نجح محمد سالم في إحراز الهدف الأول للفراعنة عقب تلقيه عرضية رائعة من الجهة اليسرى، يرتقي لها من أعلى نقطة ويسكنها شباك أوغندا.

وكاد أن يفعلها سالم مرة أخرى في الدقيقة 13 عقب تلقيه بينية متقنةمن محمود كهربا وصعته في مواجهة المرمى، لكنه سددها قوية في المدرجات.

وجرب كهربا حظه في الدقيقة 19 بتصويبة قوية يتصدى لها حارس أوغندا ببراعة.

وفي الدقيقة 27 يقم القئم حائلا أمام هدف محقق لتريزيجيه بعد مراوغة متقنة من كهربا داخل منطقة جزاء أوغندا ليمررها وتصل للأول ويصوبها قوية في القائم الأيمن.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كاد أن يفعلها كهربا بعد مراوغة رائعة لكنه سدد برعونة غريبة في دفاع أوغندا.

وشهدت الدقيقة 47 أول هجمة خطيرة لمنتخب أوغندا من بينية رائعة وضعت المهاجم في انفراد تام مع مسعد عوض، ليصوب بقوة ويتصدى لها الحارس ويحولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 68 وضع كهربا الهدف الثاني للفراعنة بتصويبة صاروخية بيسراه بعد مراوغة رائعة لـ3 من مدافعي أوغندا، لتسكن الكرة الشباك.

وكاد أن يزيد أحمد رفعت الغلة التهديفية بعد تلقيه بينية متقنة في الجهة اليسرى ليصوبها بقوة بيمناه، لكن حارس أوغندا ينقذها على مرتين.

وفي الدقيقة 70 كاد أن يقلص أوغندا النتيجة بهجمة مرتدة رائعة وانفراد بمرمى مسعد عوض ويراوغ المهاجم ويمررها عرضية، لا تجد من يتابعها لتتهادى إلى خارج الملعب.

وأضاف رمضان صبحي هدف ثالث أكثر من رائع بعد تمريرة متقنة من أحمد رفعت واستلام ولا أروع وتوغل داخل منطقة جزاء أوغندا، ليراوغ مدافع والحارس ويسكن الكرة بكل هدوء في الشباك.

وتراجع أداء لاعبي مصر بشكل غريب في الدقائق الأخيرة، وكان بطل هذه الدقائق مسعد عوض، حارس الفراعنة، الذي تصدى لثلاث كرات متتالية بشكل رائع.

وفي الدقيقة 90 سجل كهربا الهدف الرابع ليقضي على آمال أوغندا في العودة للقاء، بعد طولية رائعة ليراوغ الحارس الذي خرج من مرماه في محاولة لإيقافه، ليسكن الكرة في الشباك الأوغندية الخالية.

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