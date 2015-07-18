السفارة السعودية بالقاهرة تقيم حفل استقبال ومعايدة بمناسبة عيد الفطر

أقامت السفارة السعودية فى القاهرة ، اليوم السبت، حفل استقبال ومعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمشاركة أعضاء السفارة والطلبة المبتعثين ومواطنى المملكة العربية السعودية المتواجدين بمصر الذين توافدوا إلى مقر السفارة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
خادم الحرمين يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المشاركين رفعوا فى الحفل أسمى التهانى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى ولى العهد، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وبلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات.
خادم الحرمين يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
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