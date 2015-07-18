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السفارة السعودية بالقاهرة تقيم حفل استقبال ومعايدة بمناسبة عيد الفطر

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السفارة السعودية بالقاهرة تقيم حفل استقبال ومعايدة بمناسبة عيد الفطر السفارة السعودية بالقاهرة تقيم حفل استقبال ومعايدة بمناسبة عيد الفطر
أقامت السفارة فى القاهرة ، اليوم السبت، حفل استقبال ومعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمشاركة أعضاء السفارة والطلبة المبتعثين ومواطنى المملكة العربية السعودية المتواجدين بمصر الذين توافدوا إلى مقر السفارة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المشاركين رفعوا فى الحفل أسمى التهانى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى ولى العهد، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وبلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات.

خادم الحرمين يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
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مصر 365

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