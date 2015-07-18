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رنا أمام محكمة الأسرة: زوجى خنيق بيرفض يدلعنى وعشت 3 سنوات معاه فى كبت

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رنا أمام محكمة الأسرة: زوجى خنيق بيرفض يدلعنى وعشت 3 سنوات معاه فى كبت رنا أمام محكمة الأسرة: زوجى خنيق بيرفض يدلعنى وعشت 3 سنوات معاه فى كبت
تنظر محكمة الأسرة بإمبابة الحكم بدعوى خلع الزوجة "رنا.خالد" ضد زوجها "سمير .لطفى" بعد أن طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب شعورها بالضيق والكبت بعد رفضه أن –يدلعها- على حد قولها بجلسه 28 يوليو .

وذكرت الزوجة بدعواها التى حملت رقم 1987لسنة 2015: عشت 3 سنوات فى كبت معه بسبب رفضه بأن يشعرنى بأننى مثل أصدقائه فكان يختار قضاء وقته معهم أكثر منى.

وأكملت "رنا": تخيل أن شريك حياتك يعاملك بتكبر ويرفض أن يظهر معك فى الأماكن العامة حتى فى المناسبات والحجة أنه يعمل ولا وقت له للدلع –على حد قولها- فقررت تركه لأننى شعرت معه فى كل لحظه بأننى غير متزوجة.

وتابعت: شعرت أنه -زوج خنيق – وأن حياتى معه تسبب لى الكآبة بسبب تصرفاته غير المعقوله وكنا دائمى الخلاف فقضيت فى منزل أهلى أكثر من ما قضيته فى منزله.

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مصر 365