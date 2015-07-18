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جهات سيادية تطلب التحقيق في كارثة «الثانوية الأزهرية»… ودعوات للتظاهر أمام المشيخة غدًا

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جهات سيادية تطلب التحقيق في كارثة «الثانوية الأزهرية»… ودعوات للتظاهر أمام المشيخة غدًا جهات سيادية تطلب التحقيق في كارثة «الثانوية الأزهرية»… ودعوات للتظاهر أمام المشيخة غدًا

الدكتور عباس شومان – وكيل الأزهر

طالبت جهادت سيادية بفتح تحقيقات موسعة حول التدني الشديد في نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية. التي جائت هذا العام بنسبة هي الأقل في تاريخ الأزهر.

من جانبه قال رئيس قطاع المعاهد الازهرية لجريدة «المصري اليوم» في عدد الغد، إنه ليس لديه معلومات عن التحقيق، معتبرًا أن السبب الرئيسي في تدني نسبة النجاح يرجع إلي منع الغش تمامًا داخل اللجان، مشيرًا أن هذه الخطوة تأتي كأولي خطوات اصلاح التعليم الأزهري.

علي الجانب الآخر، دعا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية – عبر مواقع التواصل الاجتماعي- إلى تنظيم مظاهرات أطلقوا عليها اسم «غضب طلاب الازهر» أمام مشيخة الأزهر غداً الاحد؛ احتجاجًا على النتائج ورفضًا لما أسموه التصحيح الجائر للامتحانات، وللمطالبة بإقالة وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان وإعادة تصحيح أوراقهم ورفع نسبة النجاح التي وصفوها بالهزيلة.

ومن المقرر أن يبدأ قطاع المعاهد الازهرية تلقي الطعون على النتيجة الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو الجاري ولمدة شهر. ويبد مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر تلقي طلبات الالتحاق الأحد المقبل عبر الأنترنت.

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