وزير التربية والتعليم يقرر مناظرة صفوف النقل بالدول العربية مع مصر

أصدر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم (233) بشأن مناظرة صفوف النقل فى الدول العربية بصفوف النقل فى جمهورية مصر العربية.

ونص القرار فى مادته الأولى علي أن : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزارى رقم 139 بتاريخ 2013/5/5 , بإضافة البند رقم (5) كالآتى :

بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج الذين التحقوا بمدارس خاصة (انترناشونال) فى أى دولة عربية أو دولة أجنبية تقوم بتدريس أى منهج أجنبى ويرغبون فى الالتحاق بمدارس تدرس المسار المصرى بالخارج , فلا يتم مناظرة جميع صفوف هذه الشهادات , ويتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك بمعرفة المكتب الثقافى المصرى بالدولة المتواجد بها الطلاب طبقا للمواعيد المحددة والمعلنة من قبل الإدارة العامة للامتحانات لكل عام دراسى.