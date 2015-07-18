تبادل إطلاق النار بين باكستان والهند في منطقة كشمير المتنازع عليها

أفاد الجيش الباكستاني بأن تبادل إطلاق النار نشب مع قوات بالهند , للمرة الثانية خلال الـ 48 ساعة , في منطقة كشمير المتنازع عليها وذلك بعد أن أدت أعمال عنف وقعت أمس إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل على جانبي الحدود.

وقال ضابط الشرطة الباكستاني محمد اسلام , من قطاع نيزابير في كشمير – حسبما نقلت قناة ” سكاي نيوز عربية” اليوم السبت – “إن القوات الهندية استخدمت أسلحة ثقيلة في استهداف قطاع /نيزابير/ , الذى كان يحتفل فيه الناس بعيد الفطر” , مشيرا إلى أنه تم الرد على إطلاق النار الذى جاء من قبل الهند بدون “استفزاز” .

يشار إلى أن 20 شخصا لقوا مصرعهم العام الماضي أثناء عيد الاضحي جراء اشتباكات عنيفة على الحدود بين باكستان والهند .

أ ش أ