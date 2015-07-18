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تبادل إطلاق النار بين باكستان والهند في منطقة كشمير المتنازع عليها

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تبادل إطلاق النار بين باكستان والهند في منطقة كشمير المتنازع عليها تبادل إطلاق النار بين باكستان والهند في منطقة كشمير المتنازع عليها

صورة أرشيفية

أفاد الجيش الباكستاني بأن تبادل إطلاق النار نشب مع قوات بالهند , للمرة الثانية خلال الـ 48 ساعة , في منطقة كشمير المتنازع عليها وذلك بعد أن أدت أعمال عنف وقعت أمس إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل على جانبي الحدود.

وقال ضابط الشرطة الباكستاني محمد اسلام , من قطاع نيزابير في كشمير – حسبما نقلت قناة ” سكاي نيوز عربية” اليوم السبت – “إن القوات الهندية استخدمت أسلحة ثقيلة في استهداف قطاع /نيزابير/ , الذى كان يحتفل فيه الناس بعيد الفطر” , مشيرا إلى أنه تم الرد على إطلاق النار الذى جاء من قبل الهند بدون “استفزاز” .

يشار إلى أن 20 شخصا لقوا مصرعهم العام الماضي أثناء عيد الاضحي جراء اشتباكات عنيفة على الحدود بين باكستان والهند .

أ ش أ

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