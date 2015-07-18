الدقهلية تقضي العيد بدون «تحرش»

قضى اهالي الدقهلية اول ايام العيد في الحدائق المتنزهات وعلى كورنيش النيل في حاله من الاطمئنان والهدوء، حيث عبر الاهالي عن رضاهم التام عن الحاله الامنية والاستعدادات المكثفه ورفع حالة الاستعداد القصوي فى الشوارع والميادين من قبل قوات الامن.

واضافت الاء مجدي “الحمدلله لم تحدث اي حالة تحرش ونسير انا وصديقاتي فى الشوارع في امان تام ودون وجود اي مضايقات ”

> وجهت منى صلاح الشكر لرجال الامن بالدقهلية على مجودهم في حفظ الامن ومنع التحرش

واكد مصدر مسئول داخل مديرية امن الدقهلية، انه لم تحدث حالات تحرش خلال ايام العيد سوى حالة واحده، حيث تم ضبط سيارة ” ملاكي ” قيادة المدعو مينا ح ي – 22 سنة طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وبرفقته أحمد ص ع – 23 سنة طالب بكلية العلوم جامعة المنصورة، و محمد م م – 25 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة لقيامهم بمعاكسة الفتيات بالطريق العام.