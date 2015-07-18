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الداخلية السعودية تكشف عن هوية أحد قيادات التنظيم الإرهابى بالمملكة

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الداخلية السعودية تكشف عن هوية أحد قيادات التنظيم الإرهابى بالمملكة الداخلية السعودية تكشف عن هوية أحد قيادات التنظيم الإرهابى بالمملكة
كشف المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية ، اللواء منصور التركى، عن هوية أحد قيادات التنظيم الإرهابى بالمملكة، مؤكدا أن أحدهم يدعى "هادى فطيم الشيبانى” الذى يمثل وسيلة التواصل الرئيسية فيما بين الخلايا العنقودية والتنظيم الإرهابى، موضحا أن التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى هويتهم.

وأوضح اللواء التركى، فيما يختص وحول علاقة تنظيم داعش بتنظيم القاعدة، أن تنظيم داعش يختلف عن القاعدة، ويتفقان فى الأسلوب المستخدم فى التجنيد، بيد أن تنظيم داعش عَمد إلى استغلال الخدمات الإلكترونية وشبكات التواصل سهلة الوصول إلى مختلف الأعمار وخاصةً صغار السن الذين يقعون ضحيةً للدعايات المظللة.

من جانبه، أشار العميد بسام عطية إلى أنه لا يجب النظر إلى داعش على أنها عصابة أو مجموعة تقوم بعمل إجرامى، بل إنها جماعة تعمل بشكل استراتيجى أشبه ما يكون إلى أعمال المليشيات، وحروب الوكالة التى هى الواجهة لدول خارجية تستهدف المملكة وأمنها واستقرارها.

وفى سؤال حول مدى نجاح التنظيمات الإرهابية فى تجنيد النساء، أجاب اللواء التركى، أن التنظيم فشل فى تجنيد النساء بشكل كبير، موضحا أن أعداد النساء اللائى انضممن إليه لا تزال ضئيلة جدًا، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن المرأة السعودية تنعم بوعى كامل وتدرك المخاطر التى تحدق بالأمة.

وحول سبب تركيز التنظيم الإرهابى فى استخدام الأحزمة الناسفة فى العمليات الإجرامية، أشار إلى أن التنظيم عَمد لاستخدام الأحزمة نظرًا لقلة تكلفتها وسهولة حملها والتنقل بها.

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مصر 365

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