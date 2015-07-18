المتحدث العسكرى: تصفية 20 إرهابيا فى سيناء وتدمير عربة للعناصر التكفيرية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه بناءً على معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية قامت القوات المسلحة باستهداف مقر لتجمع العناصر الإرهابية بمنطقة جبل العليقة، مما أسفر عن مقتل 20 عنصرا إرهابيا.

وأوضح المتحدث العسكرى، فى بيان له، أنه تم استهداف سيارة تابعة للعناصر الإرهابية متحركة فى اتجاه جنوب الشيخ زويد، مما أسفر عن تدمير العربة ومقتل العناصر الإرهابية بداخلها.

ويواصل رجال القوات المسلحة حاليا أعمال التمشيط والمطاردة وملاحقة العناصر الإرهابية بمنطقة جنوب الشيخ زويد.

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