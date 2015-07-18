بالصور.. محافظ بني سويف يشارك الأهالي فرحتهم بعيد الفطر المبارك ويتابع سير العمل بالمستشفى العام

أكد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف أن جميع الأجهزة التنفيذية متواجدة فى مواقع عملها طوال أيام العيد للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين منوهاً عن استمرار الرقابة على كافة الأسواق والمحلات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

جاء ذلك خلال جولته بمستشفى بني سويف العام، حيث قدم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك وقام بتوزيع هدايا نقدية عليهم، واستمع إلى شكاوى العديد منهم ، وتفقد عددًا من أقسام المستشفى: قسم الاستقبال والطوارئ،والعمليات ، وجراحة العظام والحروق ؛ للاطمئنان على جودة الخدمة الصحية المقدمة بها.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالمرضى ، وأوصى بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية وحسن معاملتهم، مشددا على عدم وجود تقصير تجاه أي حالة من الحالات المرضية ، والتشديد علي مناوبات الأطباء وأطقم التمريض مع وقف جميع الأجازات والراحات خلال العيد

كما استقبل المحافظ صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة المهنئين بالعيد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف برفقة اللواء محمدأبوطالب مدير أمن بني سويف، وجموع المصلين ، وعقب الصلاة صافح المحافظ المواطنين ، حيث قدم لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير والبركات والأمن والاستقرار.

وتوجه المحافظ، مساء اليوم، إلى مؤسسة الأيتام بجوار مديرية الشئون الاجتماعية، و دار الخير والبركة لضيافة المسنين بالقرية الاجتماعية بالحمرايا شرق النيل مدينة بني سويف لتقديم التهنئة بالعيد للأيتام والمسنين ، وتوزيع بعض الهدايا النقدية عليهم، في إطار حرصه على مشاركة الفئات الأكثر احتياجا فرحتهم بالعيد والوقوف على احتياجاتهم عن قرب.