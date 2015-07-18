«جنينه» يتحدى الجهات الرسمية السيادية : «حاكموني أو حاكموهم»

أعرب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه عن حزنة الشديد من الحملة الإعلامية التي يتعرض لها وتستهدف اغتياله معنويًا.

وفي تصريح له لجريدة « الوفد»تنشرها غداً كشف «جنينه» قيادة رجل أعمال معروف يمتلك قنوات فضائية لحملة التشويه التي يتعرض لها، بعد أن سبق وجرى التحقيق معه أمام الكسب غير المشروع بسبب ارتكابه مخلفات تم رصدها في ملف.

وأضاف جنية، عن تقدمه بـ90 بلاغ للنائب العام ضد جهات رسمية بعضها جهات سيادية كشفت فيها انحرافاتهم مما أدي إلى تحالفهم ضدي وإشعال النار تحت أقدامي ، معلنا تحدية لكل الفاسدين قائلًا ” حاكموني أو حاكموهم”.