ماس كهربائى يتسبب فى احتراق شقة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق شب ناحية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بلاغا عن السيطرة على حريق بشقة بدائرة مركز شرطة طهطا.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد عزت رئيس مباحث المركز والنقباء أحمد المحرزى وعمر أبو عقرب معاونا مباحث المركز.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك عادل عيد بخيت عبد العال 30 عاما حاصل على بكالوريوس علوم – ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

وأتت النيران على محتويات الشقة ومبلغ مالى، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، ونفى الشبهة الجنائية أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنيـة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2848 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.