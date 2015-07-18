إصابة 4 فى مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز سوهاج

>تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج برئاسة الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز من السيطرة على مشاجرة بناحية بلصفورة دائرة المركز، أصيب خلالها 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبوسلحى وكيل إدارة البحث وقادها رئيس مباحث مركز سوهاج والنقيب أحمد طلعت معاون مباحث المركز بنشوب مشاجرة بين طرف أول محمد محمود على محمد 15 عاما طالب مصاب " بكدمات وسحجات بالساعد الأيمن " و أحمد السيد أحمد 16 عاما عامل مصاب " بجرح بفروة الرأس " ونادية نور الدين بكر 52 عاما ربة منزل غير مصابة.

وبين طرف ثان ثروت أحمد محمد عثمان 34 عاما سائق و محمد عبد الله أحمد السيد 48 عاما مدرس مصابين " بجروح بفروة الرأس " و الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهم تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، و كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وضبط المشكو فـى حقهم و تحرر عن ذلك المحضر رقم 11209 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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