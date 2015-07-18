ضبط 32 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل ترويجها بالعيد بقسمى أول وثان سوهاج

تمكن ضابط وحدتى مباحث قسمى أول وثان سوهاج من خلال المتابعة الأمنية لحالة الشوارع فى ثان أيام العيد، من ضبط كمية كبيرة من صورايخ الألعاب النارية قبل ترويجها على المحتفلين بعيد الفطر المبارك.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مديد أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات إدارة المباحث الجنائية برئاسة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، بتمكن الحملة التى تم شنها بمعرفة المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان والرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول، من ضبط "10000" صاروخ متنوع تحرر عن ذلك المحضر رقم 4945 جنح قسم أول وضبط "9000 " صاروخ متنوع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2437 إدارى قسم أول و "12.000" ألف صاروخ متنوع - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2436 إدارى قسم أول قام محرزوهم بالفرار عقب مشاهدتهم القوات.

كما تم ضبط "1500" صاروخ بدائرة قسم ثان سوهاج قبل ترويجهم فى ثان أيام العيد و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2704 إدارى قسم ثان سوهاج. تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.