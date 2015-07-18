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القبض على هارب من المؤبد فى الإسماعيلية

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القبض على هارب من المؤبد فى الإسماعيلية القبض على هارب من المؤبد فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على هارب من المؤبد.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية بالقبض على المدعو (أ . م . ز )34 سنة عاطل ومقيم بالبلابسة دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4732 لسنة 2014 جنايات القنطرة غرب بتهمة استعمال قوة والمقضى فيها بحكم المؤبد.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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