صفاء المغربية: من عروض الأزياء إلى التمثيل

حظيت صفاء حبيركو بإجماع المشاهدين والمتابعين على تميزها في دور "مينة" في مسلسل "وعدي" الرمضاني ، وتمكنت من أن تلفت الأنظار في أول عمل بطولي لها في مسلسل تلفزيوني على القناة المغربية الأولى، هي التي تعرّف عليها الجمهور من خلال بعض الإعلانات التلفزيونية وعروض الأزياء على صفحات المجلات المغربية ، كما كانت لها تجربة تمثيل واحدة في أحد الأدوار في مسلسل "زينة" الذي بثه التلفزيون المغربي خلال العامين الماضيين. كما لديها مشاركة في مسلسل مغربي آخر. ويبدو أن الدخول من باب الأزياء إلى التمثيل بدأ يستهوي المغربيات اللواتي كنّ محتشمات أصلاً حتى في التعامل مع مجال عرض الأزياء ، لكن تطور اللباس التقليدي المغربي ومواكبته من خلال

المجلات النسائية المغربية فتحت شهية البنات للإقبال على هذا العالم. ومن هذا المجال فتحت لهنّ أبواب التلفزيون والسينما، وكانت أول عارضة أزياء

مغربية اقتحمت مجال الدراما هي سناء مبتسم لكنها لم تكمل المشوار وعادت إلى عالمها في الأزياء و الجمال ، بعدها دشنت العارضة ليلى حديوي تجربتها مع التمثيل وحتى التقديم التلفزيوني، لكن تأشيرة المرور كانت هي الرشاقة أساساً. فتجربة ليلى مع التمثيل ظلت متواضعة. أما صفاء فعلى ما يبدو تحمل إرهاصات الممثلة التي تعد بمستقبل واعد في الدراما، لأن الجمهور تقبلها وتابعها خلال 30 حلقة كاملة في مسلسل "وعدي"، الذي شكل حسب النقاد الإضاءة الوحيدة تقريباً وسط الأعمال الرمضانية المغربية لهذا العام ، مع الإشارة أيضاً لزينب عبيد التي جاءت من عالم الأزياء للتمثيل وأدت دور الأم في مسلسل "مقطوع من شجرة" الذي يعرض خلال رمضان ، إلا انه لم يحظ بنسبة مهمة من المتابعة على القناة الثانية.