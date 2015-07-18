أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أصالة وابنتها شام تحتفلان مع أحمد عز بـ"ولاد رزق"

Google+ Print
أصالة وابنتها شام تحتفلان مع أحمد عز بـ"ولاد رزق" أصالة وابنتها شام تحتفلان مع أحمد عز بـ"ولاد رزق"

السبت 18-07-2015 19:01

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

احتفل الممثل أحمد عز بالعرض الخاص لفيلمه "ولاد رزق" بمشاركة الفنانين عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي، الذي حضرت عائلته؛ سمية الألفي وطليقها فاروق الفيشاوي ونجلهما عمر لتهنئته وتهنئة فريق.

وأطلّ أحمد الفيشاوي واضعاً نظارة شمسية علة عيونه على الرغم من أن العرض أقيم في مول "العرب" ليلاً، إذ يحب الفيشاوي أن يظهر دائماً بلوك لا يتوقعه أحد.

وحضرت العرض أيضاً الفنانة أصالة وابنتها شام، والتي جاءت لتدعم زوجها المخرج طارق العريان، وحرص على الحضور أيضاً الممثل ماجد المصري والفنان رامي صبري الصديق المقرّب لعائلة أصالة.

وكان من ضمن الحضور خالد أو "لودي" وهو ابن أصالة، الذي يشارك في الفيلم كممثل، ولفت الأنظار بعفويته بأداء الدور، إذ التقط المصورون له الصور مع شام.

وتحدث الممثل أحمد عز الذي حضر برفقة مرافق شخصي مع القنوات الفضائية عن العمل، موضحاً أنه يصوّر في العمل حالة الانفلات الأمني وتجارة المخدرات بشكل مختلف لم يتم رصده من قبل.

وحرض عدد كبير من محبي ومعجبي أحمد عز على الحضور لالتقاط الصور معه، خصوصاً وأنه دعا جمهوره بنفسه لحضور العرض في سابقة لم تحدث من قبل، حيث كتب على حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك": "كل سنة وانتوا طيبين يا عيلتي وأهلي المحترمين، يا رب يتقبل منا صيامنا ويشملنا برحمته سبحانه وتعالى ويجعلنا من عتقاء النار، عيد سعيد علينا كلنا ودايماً مع بعض ناجحين وراضيين، أنا إن شاء الله هابقى في "مول العرب" بكرة الخميس الساعة ٩ عشان العرض الخاص للفيلم #ولاد_رزق"".

وأكمل عز: "أنا عارف أنكم بتدعولي وبتدعموني وواثق في ربنا أنه هيكرمني أنا وكل زمايلي في الفيلم، مستني رأيكوا بعد ما تتفرجوا".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي