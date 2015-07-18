أصالة وابنتها شام تحتفلان مع أحمد عز بـ"ولاد رزق"

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

احتفل الممثل أحمد عز بالعرض الخاص لفيلمه "ولاد رزق" بمشاركة الفنانين عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي، الذي حضرت عائلته؛ سمية الألفي وطليقها فاروق الفيشاوي ونجلهما عمر لتهنئته وتهنئة فريق.

وأطلّ أحمد الفيشاوي واضعاً نظارة شمسية علة عيونه على الرغم من أن العرض أقيم في مول "العرب" ليلاً، إذ يحب الفيشاوي أن يظهر دائماً بلوك لا يتوقعه أحد.

وحضرت العرض أيضاً الفنانة أصالة وابنتها شام، والتي جاءت لتدعم زوجها المخرج طارق العريان، وحرص على الحضور أيضاً الممثل ماجد المصري والفنان رامي صبري الصديق المقرّب لعائلة أصالة.

وكان من ضمن الحضور خالد أو "لودي" وهو ابن أصالة، الذي يشارك في الفيلم كممثل، ولفت الأنظار بعفويته بأداء الدور، إذ التقط المصورون له الصور مع شام.

وتحدث الممثل أحمد عز الذي حضر برفقة مرافق شخصي مع القنوات الفضائية عن العمل، موضحاً أنه يصوّر في العمل حالة الانفلات الأمني وتجارة المخدرات بشكل مختلف لم يتم رصده من قبل.

وحرض عدد كبير من محبي ومعجبي أحمد عز على الحضور لالتقاط الصور معه، خصوصاً وأنه دعا جمهوره بنفسه لحضور العرض في سابقة لم تحدث من قبل، حيث كتب على حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك": "كل سنة وانتوا طيبين يا عيلتي وأهلي المحترمين، يا رب يتقبل منا صيامنا ويشملنا برحمته سبحانه وتعالى ويجعلنا من عتقاء النار، عيد سعيد علينا كلنا ودايماً مع بعض ناجحين وراضيين، أنا إن شاء الله هابقى في "مول العرب" بكرة الخميس الساعة ٩ عشان العرض الخاص للفيلم #ولاد_رزق"".

وأكمل عز: "أنا عارف أنكم بتدعولي وبتدعموني وواثق في ربنا أنه هيكرمني أنا وكل زمايلي في الفيلم، مستني رأيكوا بعد ما تتفرجوا".

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