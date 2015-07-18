حمل أمل علم الدين.. حقيقة أم إشاعة؟

في الوقت الذي أعلن فيه النجم العالمي George Clooney أن الابوة أمراً بالنسبة له، إلا أنها ليست من أولوياته، كشفت مصادر صحفية أن Clooney وزوجته اللبنانية أمل علم الدين باتا الآن مستعدان لتأسيس عائلة أكثر من أي وقت مضى.

وأعلنت صحيفة US Weekly أن المحامية علم الدين التي دخلت عالم التمثيل إلى جانب زوجها، قرّرت التوقّف عن العمل على قضايا جديدة خلال الفترة المقبلة، لأنها تخطط لإنجاب طفل والتفرغ له.

وبعد هذا التصريح الذي أدلت به أمل، تحدثت بعض المواقع الإلكترونية والصحف العالمية عن إحتمال حملها، لكن لم يصدر حتى الآن أية معلومات مؤكدة حول صحة الخبر.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة Hollywood Reporter أن علم الدين، التي تعاني من مرض الأنوراكسيا أو فقدان الشهية، قامت مؤخراً بزيارة بزيارةٍ إلى مركز الخصوبة للتأكّد من أنّها قادرة على الإنجاب بشكل طبيعي.

يشار إلى أن Clooney البالغ من العمر 54 عاماً قرر الاستعانة بخبير تغذية من أجل أمل علم الدين، التي فقدت الكثير من وزنها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

جورج وأمل مصدر إزعاج باعتراف جيرانهما