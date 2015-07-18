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رأس البر تستقبل مليون زائر لقضاء عطلة عيد الفطر

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رأس البر تستقبل مليون زائر لقضاء عطلة عيد الفطر رأس البر تستقبل مليون زائر لقضاء عطلة عيد الفطر

رأس البر ودمياط الجديدة تستقبلان مليون زائر لقضاء عطلة عيد الفطراستقبلت مدينتا رأس البر ودمياط الجديدة صباح اليوم “السبت” مليون زائر لقضاء عطلة عيد الفطر , حيث استقبلت مدينة رأس البر نحو 850 ألف زائر .

وكان محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد قد أمر بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للزائرين , كما تم تكثيف التواجد الأمني في كافة أرجاء رأس البر لتوفير الحماية للمواطنين .

كما استقبلت مدينة دمياط الجديدة 150 ألف زائر , حيث تم توفير وسائل المواصلات لهم من وإلى المدينة , بالإضافة إلى الاهتمام بمنطقة الشواطىء , كما تم تكثيف سيارات الإسعاف لمواجهة أية أحداث طارئة نتيجة الزحام .

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