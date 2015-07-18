جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد في ثاني أيام عيد الفطر

بورسعيد – جمال نوفل

قام اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية لمدة أربع ساعات على أحياء العرب والشرق والمناخ والزهور والضواحي، وذلك للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين في عيد الفطر المبارك، خاصة أعمال النظافة وللحفاظ علي مظهر المدينة والشكل الجمالي لها خلال ايام العيد. حيث قام المحافظ بالمرور على العديد من المناطق بحي المناخ ووجه رئيس الحي بالرفع الفوري لتجمعات القمامة وتنظيم ورديات عمال النظافة للتغلب على نقص عدد العمال اثناء فترة العيد.

> كما أصدر المحافظ تعليماته الى رئيس حي العرب برفع كفاءة الشوارع الجانبية وتكثيف أعمال النظافة حول منطقة سوق السمك، وكذلك زيادة الجهد المبذول والمتابعه ومنع تواجد أي اكوام للقمامة والتواجد بين المواطنيين لحل مشكلاتهم فورًا، كما قام المحافظ بالمرور علي حي الزهور ووجه رئيس الحي بزيادة الجهود في اعمال النظافة ومتابعة تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة عن طريق لجان الرصد بالاحياء وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بضرورة ظهور الشوارع واماكن التجمعات في ابهى صورة لها وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات للمواطنيين، كما تفقد محافظ بورسعيد حي الضواحي ووجه بالرفع الفوري للقمامة وتركيز معظم الجهود علي أعمال النظافة والاستغلال الامثل لكافة سيارات ومعدات الحي علي مدار اليوم بالكامل.

> كما تابع المحافظ أعمال النظافة داخل حي الشرق وشدد عل إنتظام ورديات النظافة خاصة في الأماكن التي يذهب اليها المواطنيين في الاعياد، وأضاف المحافظ بأن هناك غرف عمليات للشكاوي في المديريات والأحياء لتلقي بلاغات عن أي أعطال المياه والكهرباء والصرف الصحي والقمامة، وأن جميع المستشفيات تعمل بكل طاقتها علي مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم الاطباء والتمريض في اقسام الاستقبال والطواري علي مدار اليوم، وأيضا سيارات الإسعاف إستمرار جولاتها الميدانية على كافة الأحياء والمناطق اثناء عيد الفطر لمتابعة توافر جميع الخدمات للمواطنين وإنتظامها.