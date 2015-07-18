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بالفيديو والصور.. وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمطروح

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أناب الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم السبت، اللواء أ.ح وحيد عزت خفاجى قائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية بمطروح بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

تم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، لشهداء المنطقة الغربية العسكرية، بالكيلو 9 بمدخل مدينة مرسى مطروح، بحضور عدد من قيادات وضباط المنطقة العسكرية، ومشاركة فرقة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطنى.

قائد المنطقة الغربية ومحافظ ومدير أمن مطروح يؤدون التحية للشهداء -اليوم السابع -7 -2015
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قائد المنطقة الغربية ومحافظ ومدير أمن مطروح يؤدون التحية للشهداء

قيادات وضباط القوات المسلحة فى استقبال المحافظ ومدير الأمن -اليوم السابع -7 -2015
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قيادات وضباط القوات المسلحة فى استقبال المحافظ ومدير الأمن

فرقة الموسيقى العسكرية تعزف السلام الوطنى -اليوم السابع -7 -2015
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فرقة الموسيقى العسكرية تعزف السلام الوطنى

قائد المنطقة الغربية العسكرية يستقبل محافظ ومدير أمن مطروح -اليوم السابع -7 -2015
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قائد المنطقة الغربية العسكرية يستقبل محافظ ومدير أمن مطروح


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مصر 365

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