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حملة مكبرة لضبط "عربات الكارو" بالغردقة

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حملة مكبرة لضبط "عربات الكارو" بالغردقة حملة مكبرة لضبط "عربات الكارو" بالغردقة
شنت إدارة شرطة المرافق بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لضبط عربات "الكارو" بشوارع الغردقة.

وأسفرت الحملة التى قادها العقيد عادل حفنى رئيس إدارة شرطة المرافق، والرائد على شديد رئيس المباحث، عن ضبط عدد من سيارات الكارو أثناء سيرها بشوارع مدينة الغردقة، كما تم ضبط 26 حمارا و3 أحصنة و6 جمال.

تأتى تلك الحملة بناء على تعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بمنع سير عربات الكارو والحمير حفاظا على المظهر الحضارى والسياحى للمدينة، وذلك بعد تعدد الشكاوى من المواطنين.

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