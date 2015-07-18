أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. المجارى تغرق مستشفى النصر وميدان بنزرت فى الزهور ببورسعيد

Google+ Print
فى ظل غياب المسئولين والقيادات التنفيذية التى عكفت على التصريحات المعسولة أمام صرخات المواطنين شهدت المداخل الرئيسية لمستشفى النصر العام المطلة على ميدان بنزرت بحى الزهور طفحا لمياه المجارى بالشارع الرئيسى والرصيف الملاصق لسور المستشفى والمعهد الفنى للتمريض مما أدى إلى إعاقة حركة السيارات.

وبالاتصال بالجهات المعنية بحى الزهور أخلت مسئوليتها تماما وأكدت أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى المسئولة عن كافة الأعطال والمحافظة والحى ليس لهما أدنى مسئولية وسوف نخطر المحافظ للتدخل لاحتواء الأزمة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365