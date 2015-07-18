بالصور.. المجارى تغرق مستشفى النصر وميدان بنزرت فى الزهور ببورسعيد

فى ظل غياب المسئولين والقيادات التنفيذية التى عكفت على التصريحات المعسولة أمام صرخات المواطنين شهدت المداخل الرئيسية لمستشفى النصر العام المطلة على ميدان بنزرت بحى الزهور طفحا لمياه المجارى بالشارع الرئيسى والرصيف الملاصق لسور المستشفى والمعهد الفنى للتمريض مما أدى إلى إعاقة حركة السيارات.

وبالاتصال بالجهات المعنية بحى الزهور أخلت مسئوليتها تماما وأكدت أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى المسئولة عن كافة الأعطال والمحافظة والحى ليس لهما أدنى مسئولية وسوف نخطر المحافظ للتدخل لاحتواء الأزمة.



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