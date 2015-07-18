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وزارة التضامن: صرفنا 148 مليون جنيه للأسر الفقيرة منذ يناير الماضى

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وزارة التضامن: صرفنا 148 مليون جنيه للأسر الفقيرة منذ يناير الماضى وزارة التضامن: صرفنا 148 مليون جنيه للأسر الفقيرة منذ يناير الماضى
أعلنت الدكتورة نيفين كباج مديرة برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم صرف مبلغ 148 مليونا و379 ألف جنيه مساعدات للأسر الفقيرة منذ بداية تنفيذ البرنامج فى 19 يناير 2015 فى 3 محافظات فقط وهى أسيوط وسوهاج والأقصر.

وقالت نيفين كباج فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم صرف مبلغ 146 مليونا و45 ألف جنيه تحت بند تكافل للأسر فى المحافظات الثلاثة، و2 مليون و334 ألف جنيه تحت بند كرامة، مضيفة أن عدد الأسر التى سجلت استمارات فى البرنامج فى محافظة سوهاج 52 ألفا و537 أسرة وعدد الأسر المستحقة منهم بعد انطباق المعايير 25 ألفا و248 أسرة وحصلت على 65 مليونا و634 مليون جنيه.

وأوضحت كباج أن عدد الأسر التى سجلت فى البرنامج بمحافظة سوهاج 39 ألف أسرة استحق منها 27 ألفا و277 أسرة وحصلت على 69 مليونا و891 ألف جنيه ، فيما سجلت فى محافظة الأقصر 20 ألف و864 أسرة واستحق منها 10 آلاف و726 أسرة وحصلت على 12 مليونا و853 ألف جنيه.
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