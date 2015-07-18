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الصحة: طرح عقار دكلانزا لعلاج فيروس "سى" بمراكز الكبد أول أغسطس المقبل

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الصحة: طرح عقار دكلانزا لعلاج فيروس "سى" بمراكز الكبد أول أغسطس المقبل الصحة: طرح عقار دكلانزا لعلاج فيروس "سى" بمراكز الكبد أول أغسطس المقبل
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم طرح عقار "دكلانزا" بمراكز الكبد على مستوى الجمهورية كعلاج فعال للنوع الجينى الرابع لفيروس "سى" بسعر 1315 جنيها أول أغسطس المقبل.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات له، إن عقار "دكلانزا" يتم تناوله مع عقار "سوفالدى"، لمدة 3 أشهر، مضيفا: أن عقار "دكلانزا"، الثالث الذى يتوافر فى لعلاج فيروس سى بعد "سوفالدى"، و"أوليسيو".

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أن "دكلانزا" هو دواء يؤخذ بالفم لعلاج فيروس "سى" ويعمل على إحباط إنزيم من إنزيمات التكاثر وهو "الهيلى كيس"، ويتم تناوله مع "سوفالدى" والذى يعتبر العمود الفقرى لعلاج فيروس "سى"، ويتم أخذه بجرعة 100 ملجم، وصالح لجميع الأنواع الجينية للفيروس.

وأشار رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إلى أن عقار "دكلانزا"، يحقق نسب شفاء تقترب من الـ100% للنوع الجينى الرابع.

وتابع أن عقار دكلانزا مع سوفالدى، يدخلان ضمن البروتكولات المتعارف عليها فى علاج النوع الجينى الرابع، بالإضافة إلى بروتكولات العلاج الأخرى مثل العلاج الثلاثى، الذى يؤخذ فى مراكز العلاج، أو العلاج الثنائى من سوفالدى، وأوليسيو، وعقار دكلانزا، يضيف إلى سلسلة العلاجات المختلفة الموجودة حاليا، قوة دافعة للخلاص من فيروس "سى" فى مصر.

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